Зеленый чай представляет собой полезный напиток, который имеет много целебных свойств. Средство принимают при различных заболеваниях, поскольку оно улучшает состояние здоровья человека.

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Напиток включает уникальные компоненты, которые помогают справляться с лишним весом. Зеленый чай с молоком для похудения отличается прекрасным эффектом. Он не только улучшает фигуру, но и способствует укреплению иммунитета, очищает и тонизирует организм.

Химический состав и калорийность зеленого чая с молоком

Чайные листья имеют нулевую калорийность. Энергетическая ценность напитка связана с наличием в составе добавок. В одной порции присутствует 15,6 ккал. Если положить в напиток ложку меда, параметр увеличится до 31 ккал. Если добавить в чай небольшую ложку сахара, его калорийность составит 36 ккал.

Количественный состав зеленого чая с молоком приведен в таблице:

Продукт Количество, мл Белки, г Углеводы, г Жиры, г Калорийность, ккал Зеленый чай 200 0 0 0 0 Молоко 30 0,85 1,43 0,77 15,6

Помимо этого, в составе напитка присутствует много ценных ингредиентов. Химический состав зеленого чая отличается многокомпонентностью. В нем 60 % приходится на аминокислоты, витамины, кофеин, ферментные вещества, минералы, а 40 % – составляют полифенолы.

В зеленом чае присутствуют такие компоненты:

Растительные полифенолы – танины и катехины. С наличием этих веществ связаны вкусовые качества напитка, его цвет и запах. Для танинов характерны антиоксидантные свойства. В 1 чашке напитка присутствует 240 г этих компонентов. Катехины способствуют нормализации функционирования сердца и предотвращают развитие рака. Кофеин и теанин. Кофеин приводит к возбуждению нервной системы и производит стимулирующий эффект. При этом теанин помогает уменьшить уровень тревожности. Также он улучшает вкусовые качества напитка. Теофиллин и теобромин. Эти компоненты придают чаю горький привкус. Благодаря добавлению молока его удается нивелировать. Минералы. Эти вещества благоприятно сказываются на работе всего организма.

Свойства зеленого чая с молоком для человека

Сочетание зеленого чая и молока очень полезно для организма. Благодаря такой комбинации удается добиться максимального усвоения ценных ингредиентов. Употребление молочного чая позволяет насытить организм витаминами и минералами.

Чай помогает нейтрализовать отрицательное действие брожения молочных бактерий в пищеварительных органах. Это значит, что напиток могут употреблять люди, которым молоко в чистом виде противопоказано.

В чае содержатся кофеин и танин. Эти ценные компоненты оказывают на организм тонизирующее действие и помогают справиться с сонливостью и усталостью. При этом большое количество этих веществ приносит организму вред. Молоко помогает смягчить их действие.

Зеленый чай с добавлением молока оказывает выраженный диуретический эффект. В составе 1 чашки напитка присутствует совсем немного калорий. Потому диетологи советуют употреблять его людям, которые хотят справиться с лишним весом.

Польза напитка обусловлена антиоксидантным действием. Употребление продукта способствует укреплению сердца и сосудов. Он помогает остановить процессы старения. Напиток нормализует пищеварительные процессы. Его нередко рекомендуют употреблять при отравлениях и диарее. При этом чай стоит пить через 30 минут после еды.

Важно! Зеленый чай с добавлением молока запрещено сочетать с алкогольными напитками. Такая комбинация усиливает отрицательное воздействие на почки.

Польза

В напитке присутствует много ценных компонентов. Поэтому он благоприятно воздействует практически на все органы и системы. С помощью напитка удается добиться таких эффектов:

укрепить иммунитет;

очистить сосуды;

вывести из организма соли тяжелых металлов, шлаки и токсины;

стабилизировать параметры давления;

восстановить нормальный водный баланс;

предотвратить негативное действие спиртного на организм;

стимулировать метаболические процессы;

улучшить насыщение клеток кислородом и ценными веществами;

вылечить патологии ротовой полости – кариес, стоматит, гингивит, пародонтоз и т.д.;

улучшить кровоток.

Помимо этого, зеленый чай способствует стимуляции обмена веществ, что помогает избавиться от избыточного веса. Также для него характерны и другие свойства, которые позволяют использовать напиток для борьбы с лишним весом:

Чай снижает темпы расщепления глюкозы. Это помогает уменьшить потребность организма в сахаре. Даже сладкоежкам будет проще отказаться от лишней конфеты или пирожного. Напиток способствует более эффективному расходу энергии. Это свойство зеленого чая часто применяют спортсмены перед тренировками. Если выпить чашку напитка перед нагрузкой, можно стать более выносливым.

Факт! Зеленый чай помогает стать бодрее, избавиться от хронической усталости. Напиток способствует насыщению организма ценными минералами и витаминами.

Вред и возможные противопоказания

Зеленый чай включает компоненты, которые способны принести организму вред. При этом молоко помогает нивелировать негативное действие напитка на организм. При этом стоит учитывать следующие рекомендации:

При беременности, артериальной гипертензии и бессоннице не рекомендуется пить слишком крепкий напиток. С большой осторожностью средство применяют при язвенной болезни желудка и поражениях печени. В этом случае напиток не оказывает вредного действия, но может усугубить состояние человека. Избежать этого поможет консультация с врачом. Специалист подберет адекватную дозировку и крепость средства. Не рекомендуется употреблять старый заваренный чай. В таком напитке появляются пурины. По мере накопления в организме они способны провоцировать приступы подагры. Не стоит пить слишком горячий напиток. Под действием кипящей воды происходит разрушение полезных элементов в листьях. Помимо этого, кипяток провоцирует появление микротрещин на внутренних органах. Это может стать причиной опухолевых образований. Не стоит пить слишком много чая людям, страдающим гипотонией. Также к противопоказаниям относят непереносимость белков, которые присутствуют в молоке. С большой осторожностью напиток рекомендуется употреблять при патологиях почек, поскольку чай оказывает выраженное диуретическое действие.

Как влияет на похудение

Сочетание зеленого чая и молока прекрасно подходит людям, которые мечтают похудеть. Этот напиток очищает организм и выводит из него избыток жидкости. За счет наличия молока в составе продукта удается уменьшить чувство голода. Также этот компонент способствует нейтрализации кофеина и насыщает организм белковыми элементами, которые легко усваиваются.

Употребление такого напитка позволяет избавляться от 500 г лишнего веса в сутки. Чтобы добиться выраженного эффекта, рекомендуется пить чай каждый день – минимум 5-6 раз. 1 день недели можно сделать разгрузочным. При этом стоит исключить любую пищу и напитки, за исключением молочного чая и чистой воды. Такая разгрузка поможет быстро справиться с жиром.

Рецепты приготовления

Готовить напиток можно разными способами. Каждый из них имеет рекомендации по применению. Чтобы успешно худеть, их обязательно следует выполнять.

Рецепт зеленого чая

Чтобы приготовить диетический напиток, можно воспользоваться такими рецептами:

Взять 500 мл кипятка и смешать с 4 небольшими ложками зеленого чая. Напиток рекомендуется настаивать 10 минут. После этого стоит добавить в него 500 мл теплого молока. Нагреть 1 л молока до температуры 75-85 градусов. Добавить в состав 3-4 небольших ложки зеленого чая. Оставить напиток настаиваться 10-15 минут. Заварить очень крепкий зеленый чай. Для этого в 300 мл кипятка стоит добавить 5 небольших ложек заварки и оставить под закрытой крышкой на полчаса. Перед употреблением напитка стоит нагреть чашку и на 2/3 наполнить ее крепкой заваркой. Оставшуюся треть наполнить теплым молоком.

Также справиться с лишним весом поможет пряный чай. Для его изготовления нужно взять нежирное молоко и довести его до кипения. После чего добавить чайную заварку и специи – корицу, тмин, кардамон, кориандр. В общей сложности можно использовать не больше половины чайной ложки специй. Класть сахар не рекомендуется. Придать чаю интересный вкус поможет морская соль.

С медом

Такой напиток приносит организму большую пользу. Он не только способствует похудению, но и содержит много ценных компонентов, которые присутствуют в продукте пчеловодства. Мед отличается антисептическими и успокаивающими характеристиками. Потому такой напиток рекомендуется пить перед сном. Также он помогает уменьшить аппетит и добиться жиросжигающего эффекта.

Чай можно заваривать любым способом. После чего его необходимо немного остудить и добавить мед. Важно следить, чтобы этот компонент полностью растворился.

С имбирем

Для изготовления этого напитка потребуется 500 мл заваренного чая и такое же количество молока. Для начала необходимо взять 3 небольших ложки заварки и залить ее кипятком. Тем временем стоит нагреть молоко и добавить 20 г корня имбиря.

Готовить смесь на слабом огне в течение 7 минут. Затем смешать компоненты и при потребности профильтровать напиток. Принимать по 1 чашке каждые 2-3 часа. Продукт рекомендуется держать в термосе.

Как правильно принимать чай с молоком, чтобы похудеть

Чтобы убрать лишний вес, при употреблении чая стоит придерживаться таких рекомендаций:

Готовить напиток только из крупнолистового чая высшего сорта. Продукт в пакетиках использовать не рекомендуется. Можно применять чай с различными добавками – ягодами, фруктами, специями. Однако в любом случае он должен быть крупнолистовым. Для добавления в чай стоит использовать нежирное или полностью обезжиренное молоко. Класть в напиток сахар не следует. Если хочется улучшить вкусовые качества, стоит положить ложку натурального меда. Чтобы получить заметные и стабильные результаты, употребление молочного чая стоит комбинировать со снижением калорийности рациона. Для этого из меню нужно убрать сладкие продукты, выпечку, копчености, фаст-фуд. Первую чашку чая стоит пить с утра. Это рекомендуется делать вместо завтрака или перед ним. Вторую чашку нужно употреблять до обеда. Третью порцию напитка выпивают за 30 минут до ужина. В сутки стоит выпить 3 чашки молочного чая. В общей сложности рекомендуется употреблять около 1 л напитка. Во время приема пищи употреблять напиток запрещено. В период соблюдения диеты рекомендуется пить по 1,5-2 л жидкости. Лучше всего отдавать предпочтение чистой негазированной воде. Допустимо делать 1 разгрузочный день на молочном чае в неделю. Пить средство разрешается в теплом или охлажденном виде.

Важно! Чтобы добиться ощутимых результатов, диету на основе зеленого чая стоит комбинировать с уменьшением употребления углеводов. Благодаря этому удастся избавиться от 5 кг веса за неделю.

Отзывы и советы диетологов

Многочисленные отзывы о пользе и вреде зеленого чая с молоком для похудения свидетельствуют о том, что продукт обладает высокой эффективностью. Диетологи уверяют, что сочетание этих продуктов может быть прекрасной основой очистительной диеты. Напиток содержит минимум калорий, но при этом помогает справиться с чувством голода.

Чтобы добиться хороших результатов, врачи советуют устраивать на основе молочного чая разгрузочные дни. Для этого рекомендуется выпивать по 2 больших чашки средства утром и днем. На завтрак можно съедать овсянку без сахара, а в остальное время суток – пить чай.

Зеленый чай с добавлением молока – вкусный продукт, который помогает успешно избавиться от лишних килограммов. Чтобы получить заметные результаты, стоит четко соблюдать дозировку и правила употребления средства. Ускорить достижение эффекта поможет сочетание диеты и физических нагрузок.